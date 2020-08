Finale ‘De slimste mens’: billenknijpend spannend met een waardige winnaar

Vrijdagavond zat menig fan van De Slimste Mens aan de buis gekluisterd voor de grande finale. Operazangeres Francis van Broekhuizen, nieuwslezeres Astrid Kersseboom en sportverslaggever Jeroen Grueter streden om de felbegeerde titel ‘slimste mens’ en de bijbehorende trofee.

Francis overleefde nipt de halve finale, maar loopt in de eerste ronde al snel uit op haar concurrenten.

Jeroen Grueter daarentegen wist al een tijdje dat hij één van de finalisten zou zijn. Hij haalde namelijk de hoogste score van het seizoen. De sportverslaggever liet aan het begin van de uitzending weten dat hij niet houdt van verliezen. “Dan breek ik de boel af”, grapt hij tegen Philip Freriks.

Na drie rondes is Francis nog altijd koploper. Op Twitter wordt al gauw de hashtag #teamfrancis talloze keren gedeeld. Kijkers zijn dol op de operazangeres en gunnen haar de overwinning.

Geen ‘pandapunten’

In de laatste ronde voor de finale is het ‘de dood of de gladiolen’. Uiteindelijk moet Francis het strijdtoneel toch als eerste van de drie verlaten. “Je mot ook niet met panda’s kommen”, zegt ze grappend na haar fragment.

De ‘finale van de finale’ is dus een heuse NOS-battle. Het verschil tussen Jeroen en Astrid is klein en zelfs Philip Freriks is zenuwachtig, laat hij weten. De spanning is ook bij de kandidaten te merken: van de zenuwen verwart Astrid Hans van Mierlo met Hans Wiegel.

Uiteindelijk is het toch de nieuwslezeres die – ondanks deze blooper – nipt aan het langste eind trekt en de trofee uit handen van oud-winnares Marieke van de Zilver ontvangt. Kijkers zijn het erover eens dat Astrid een waardige winnaar is, maar dat ook de andere kandidaten ijzersterk hebben gespeeld:

Jaaa zo blij dat @Kersas de slimste is geworden #deslimstemens Ijzersterke kandidaat 💪🏻 Gefeliciteerd! 🎉 — Lidewij☁ (@lidowij) August 28, 2020

Jammer @cis1975 en @jeroen_Grueter, maar jullie waren ontzettende goede leuke i en slimme mense .

Hartelijk gefeliciteerd @Kersas , jij bent terecht #deslimstemens — Henriëtte Ekkel (@PDFamilyman) August 28, 2020

Bron: De slimste mens & Twitter. Beeld: Kro-ncrv