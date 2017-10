Waarom HHB-finalist Gwenn erg emotioneel werd bij het bakken van de bruidstaart

In de finale van Heel Holland Bakt bakte Gwenn Danis een beeldige bruidstaart met bloemen.

Hans was de grote winnaar van de dag. Maar nu vertelt bakker Gwenn uitgebreid over welk verhaal er achter zijn spektakelstuk schuilt.

Droevig

Hij is al jaren gelukkig getrouwd met Française Pauline. Maar zijn trouwdag heeft een zwart randje. Zijn vader overleed plotseling, op de ochtend van de bruiloft. “De laatste keer dat ik een bruidstaart heb gezien was toen”, vertelt Gwenn. “En daar heeft mijn vader niet van meegegeten. Het is geen bijzonder leuk thema voor mij.”

Het viel niet mee voor Gwenn om een bruidstaart te bakken in het programma, zo laat hij na de finale weten. “Ik weet niet of het de druk was, de spanning, maar alles kwam naar boven”.

Bloemen

De dood van zijn vader was “volkomen onverwachts”. “Van de ene op de andere dag overleed hij. Een hartstilstand. Zijn gezondheid was niet bijzonder goed, maar het was ook niet zo dat zijn hart op springen stond. Het was zo onwerkelijk. Het ene moment zit je in het hotel met de politie en lijkschouwer te praten en zie je je vader weggereden worden. Twee, drie uur later sta je op de trouwlocatie een paar honderd meter verderop.” Het trouwboeket lag uiteindelijk op zijn kist.

Hij sprak voor de camera over wat hem is overkomen en vindt dat het op een respectvolle manier in het programma is gemonteerd. “Het moest eruit. Ik wilde er geen punten mee scoren of zo, maar ik schaam me er ook niet voor. Het is het leven.”

Bron: AD. Beeld: Heel Holland Bakt