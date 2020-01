De finalisten van 'De slimste mens' zijn bekend en dít vinden de kijkers ervan

Jezelf De slimste mens van Nederland noemen, dat wil menig mens wel. Voor Marc de Hond, Marieke van de Zilver of Khalid Kasem zou dat vrijdag zomaar eens het geval kunnen zijn. Zij strijden namelijk voor de titel in de finale.

Wekenlang hebben bekende knappe koppen gestreden voor de finale van De slimste mens. Parlementair verslaggeefster Marieke van de Zilver wist in eerdere afleveringen al boven aan het klassement te staan en zeker te zijn van een plek. De halve finale ging nog tussen Marc de Hond (42), Gideon Samson (34) en Khalid Kasem (41). 1 persoon moest nog afvallen, en dat was uiteindelijk Gideon. Marc had tijdens de vorige afleveringen al zo’n grote voorsprong dat hij zeker was van een plekje, en Khalid speelde Gideon er op het einde uit.

Verwonderde Philips

Marc gaf toe dat hij z’n missie hoe dan ook al geslaagd vond, maar wilde het potje nog wel even goed beëindigen. De beleefde Gideon noemde zijn aanwezigheid in de halve finale een bescheiden wonder en Khalid verbaasde Philips met zijn plaatsing. Hij had immers alleen maar verloren van Marieke van de Zilver.

Het laatste spelletje tijdens de aflevering was nog wel even spannend: Gideon moest in zijn 34 seconden 3 goede antwoorden noemen over Ierland, maar kon er maar 2 noemen. De beurt wisselde en Khalid beantwoordde de laatste. Gideon lag eruit, maar de sportieve speler was apetrots dat hij er 9 afleveringen in is gebleven.

Op Twitter lopen de reacties behoorlijk uiteen wie er moet winnen. 1 ding domineert het platform toch wel, en dat is dat ze veel zin in de finale hebben met deze 3 finalisten. ‘Dat is wel eens anders geweest’, tweet iemand nog.

Pfffff eindelijk is ie eruit #deslimstemens Mooie finale morgen. Moge de beste vrouw winnen 😉 — wilma (@wiccangirl) January 30, 2020

@marcdehond ik hoop echt dat je het wordt! Word het! Hoewel ik het @KhalidKasem ook gun. #deslimstemens — Len Bakker ❌❌❌ LL.M. (@HeerBakker) January 30, 2020

Qua diversiteit wordt het sowieso een topfinale morgen bij #deslimstemens. Een mindervalide, een vrouw en een Nederlandse Marokkaan! @KhalidKasem @mvdz_ @marcdehond — Naimaaah (@Naima280) January 30, 2020

Het was een leuke aflevering van @DeslimstemensNL #deslimstemens @marcdehond kwam zeer rustig en gedecideerd over. Een terechte winnaar — Christianne (@Christianne1977) January 30, 2020

Ik hoop echt dat @KhalidKasem gaat winnen.

Hij weet ’t meest. En is ook tactisch de sterkste. Daarbij ’n enorm sympathiek en empatisch mens.

Zijn uitspraak over de Nieuw Zeelandse premier ivm met haar optreden tijdens de moskee-aanslag, was zeer wijs en sierlijk.#deslimstemens — © Aad Lips (@AadLips) January 29, 2020

Bron: Twitter. Beeld: KRONCRV