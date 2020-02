De 3 finalisten van 'Heel Holland bakt' zijn bekend, en dit vinden kijkers ervan

Met nog 4 knettergoede baksters in de tent hebben juryleden meesterpatissier Robèrt van Beckhoven en culinair publiciste Janny van der Heijden na weken proeven 3 finalisten uitgekozen.

De dames moesten zich in de aflevering bewijzen met een oranjetaart, een serie hartcroissants en een high tea voor maar liefst 12 personen (doe jij het ze na?). Uiteindelijk moest Pauline de tent verlaten en zullen we dus Esther, Anouk en Jeanette in de finale zien strijde… eh, bakken.

Koninklijke aflevering

André van Duin trapte de halve finale af met een bandoneon, het instrument dat het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima opluisterde. Welgekozen, want vandaag is hun 18e huwelijksjubileum. En daar hoort natuurlijk ook een oranjetaart bij in de tent. Die van Jeanette viel zó goed in de smaak bij Janny, dat André zich afvroeg of ze wel geluncht had.

Hahaha André: ‘heb je niet geluncht?’ 😂 Wat maak je hier toch een mooi programma van #hhb #heelhollandbakt — Suzanne Weuring (@Suzannew26) February 2, 2020

Ik kende het woord doorproeven nog niet maar dit klinkt als een perfect excuus om een hele taart op te eten 😂 “Hoezo vreet ik heel de taart op? Ben gewoon nog aan het doorproeven”#hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/J1FJO1ZcL3 — Bart Van Twltter (@BrtVdw) February 2, 2020

Aanslag op de monarchie

Helaas was de eerste stap naar de uitgang Paulines ‘aanslag op de monarchie’, aldus Janny. Maar, ‘ik hoef het niet in te wrijven, het is niet zoals je wilde’, zegt ze nog. Twitterend Nederland vind de juryleden deze aflevering ietwat streng. Maar ja, het is immers de halve finale.

Aanslag op de monarchie… rustig janny! #heelhollandbakt — Marijn van den Berg (@marijn_2004) February 2, 2020

Alles dat ik tot nu toe in 2020 gedaan heb, beoordeeld door Robèrt…#HeelHollandBakt pic.twitter.com/068VHKKQtN — Mees de Vries (@thijmenmees) February 2, 2020

Leuke tijd

Helaas neemt ze dus afscheid van de tent maar neemt dit volgens de kijkers sportief op. “Ik heb het wel superleuk gevonden. Het was een leuke tijd. Beetje jammer”, zegt ze. Gedaan met de maandenlange voorbereidingen, de stress in de tent, maar ook de gezelligheid met de andere kandidaten.

Anouk spande de kroon en werd meesterbakker en mag samen met Anouk en Jeanette naar de finale.

Zijn echt de beste drie die in de finale staan. Had wel leuk geweest als er ook wat manvolk bij had geweest. 😄 #heelhollandbakt — Mini (@AnnoMienie) February 2, 2020

Als ik eerlijk ben mis ik de échte spektakel taarten dit seizoen.. hoop dat het volgende week in de finale nog komt! #heelhollandbakt #hhb — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) February 2, 2020

Ze laten we heel duidelijk merken dat ze fan zijn van Esther#hhb #heelhollandbakt — MaleNurse (@Dance19834) February 2, 2020

Tja, als je mandarijntjes uit blik op je koninklijke slof gooit, diskwalificeert je jezelf ook wel een beetje, natuurlijk #heelhollandbakt — madameminke (@madameminke) February 2, 2020

Terugblikken

Achteraf laat ze aan Omroep MAX weten: ‘Thuis heb ik de hele dag op de bank gezeten en gehuild, puur omdat ik niet wist wat ik moest gaan doen. Ik vond het lastig om weer terug te schakelen naar het gewone leven. De enige manier om daar mee om te gaan, was toch gewoon het bakken van een taart.’ Maar ze blijft hoop houden om iets met haar talent te gaan doen; bijvoorbeeld door het geven van workshops of demonstraties op beurzen of op de televisie. “Als er zoiets op mijn pad komt dan zou ik dat wel heel erg chique vinden.”

