Susan (43) is weduwe: “Als je er alleen voor staat, heb je financiële zekerheid nodig”

Susan (43) heeft een 14-jarige zoon. Kort na zijn geboorte verloor ze haar man. Financiële zekerheid is voor haar daarom extra belangrijk. “Ik heb al jaren dezelfde verzekeringen, omdat ik bang ben voor addertjes onder het gras bij een overstap.”

Susan: “Ik moet bekennen dat ik vroeger best een gat in mijn hand had. Wat er aan geld binnenkwam, ging er ook weer uit. Ik hield van merkkleding en was een shopaholic. Pas toen ik mijn eerste echte baan kreeg, ging ik me bewuster met de toekomst en met mijn geld bezighouden. Mijn man en ik hadden het financieel erg goed. We werkten allebei en woonden in een koopappartement toen we samen een zoon kregen. Drie maanden na de geboorte van ons kind overleed mijn man, volkomen onverwachts.

Advertentie

Overleven

‘Je zult nu moeten verhuizen’, zei mijn omgeving. Maar dat wil ik helemaal niet, dacht ik. Ik wilde rouwen en met mijn kind in ons vertrouwde huis blijven. Ik stond in de overlevingsstand en richtte me daarom op mijn financiën. Wanneer je er plotseling alleen voor komt te staan verlang je naar houvast, overzicht en zekerheid. Ik hou mijn inkomsten en uitgaven daarom bij in een Excel-schema. Op deze manier voorkom ik dat ik in de min kom te staan en dat geeft me zoveel rust! Juist omdat ik niet zo goed ben in sparen is het voor mij heel belangrijk om aan het eind van het jaar te weten hoeveel spaargeld ik heb. Ik maak gebruik van verschillende potjes voor boodschappen, kleding, uitjes en beauty momentjes. Daarnaast heb ik een spaarrekening en een lopende rekening voor mijn zoon én een spaarrekening voor zijn toekomstige studie en rijbewijs.