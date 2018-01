De 'First Date' van Pascalle en Clint zorgt voor veel hilarische reacties

Singles die meedoen aan het programma First Dates vinden soms de liefde van hun leven, maar het zorgt ook vaak voor vreemde situaties en klungelige gesprekken.

Na de aflevering van gisteren heeft iedereen het over de vrij bizarre date van Pascalle en Clint.

Koffiezetten

Pascalle vertoonde volgens Clint nogal ‘divagedrag’ en daar was hij op z’n zachtst gezegd niet van gediend. Zo zegt ze: “Luister, als jij uit kan slapen en ik moet er 7:00 uur uit, dan kan je effe een bakkie koffie voor me zetten als ik m’n make-uppie doe”. Daar reageert Clint op met: “Mankeert er wat aan je klauwen ofzo?!” Erg gezellig werd het niet, de avond van de twee.

Nee, bedankt

Een tweede date zit er dan ook niet in, aldus Clint. Hij is blij dat de date voorbij is. Clint: “Ik denk dat we het hier lekker bij laten.” Pascalle wilde wel nog een drankje drinken na afloop. Maar nee: Clint zegt gelijk ‘lekker naar huis te gaan’.

Op Twitter wordt er nog lekker gelachen om de uitspraken van de twee:

Ik vind het echt knap dat Clint die date heeft overleefd én dat hij er met humor over kan praten. Kunnen we @gerardjoling niet overhalen om echt een drankje met hem te gaan doen? 😂 #firstdates pic.twitter.com/qaco5iVwBM — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 2 januari 2018

Die pascalle, dat moet het zusje zijn van……#FirstDates pic.twitter.com/5d9lgFvL8p — Starbuck (@starbuck68) 2 januari 2018

15 rake tweets over een verbazingwekkende aflevering First Dates 😅#FirstDates https://t.co/a8cYzYzl7n pic.twitter.com/CJd5lf02DK — De Beste SocialMedia (@DeBesteSocial) 2 januari 2018

Clint = held. Je verdiend gratis biertjes in welk café je ook komt. En vrouwen houden denk ik nog meer van je. #firstdates — Guido🐦 (@GKlerk) 2 januari 2018

#FirstDates Sorry ben stil. Ik kijk vol verbazing naar alle uitspraken van Pascalle. — 💋 Marloes 💋 (@Ohjekker) 2 januari 2018

Bron & Beeld: Twitter