Deze vijf BN’ers zijn binnenkort te zien in VIP-afleveringen van ‘First dates’

Op Valentijnsdag werd er voor het eerst een First dates-aflevering met BN’ers uitgezonden. Nu hebben de makers van de populaire datingshow opnieuw BN’ers uitgenodigd om een sprong in het diepe te doen.

BNNVARA komt met drie speciale VIP-afleveringen van First dates. En fans van de show hebben geluk, want we hoeven niet opnieuw tot Valentijnsdag te wachten voor deze afleveringen. Deze uitzendingen met bekende Nederlanders zullen namelijk te zien zijn op 8, 15 en 22 november.

Wie doen er mee?

Er is al een vijftal BN’ers onthuld die we sowieso datend zullen zien in de speciale afleveringen van First dates. Dat zijn presentatrice Irene van der Laar, politicus Frits Huffnagel, actrice Jasmine Sendar, mediapersoonlijkheid Johan Vlemmix en mode-ondernemer Maria Tailor. Die laatste maakte haar deelname al eerder bekend.

BN’ers strikken

Op Valentijnsdag zagen we hoe Giel Beelen, Mike de Boer, Yvonne Coldeweijer, Mariska van Kolck en Sipke Jan Bousema op eerste date gingen in First dates. Nu is het de makers van het populaire programma dus weer gelukt om een aantal BN’ers te strikken. Toch zijn er ook genoeg BN’ers die ‘nee’ zeggen tegen de show. Zo lieten Saskia Noort en Judith Osborn al weten bedankt te hebben voor een deelname.

Bron: Linda. Beeld: BNNVARA