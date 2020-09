Kijkers ‘First dates’ in shock door kandidaat die hond eet

Sommige gespreksonderwerpen kun je het beste vermijden tijdens een eerste date. Zo kun je het beter niet te lang over je ex hebben, over de politiek of of je vreemde eetgewoontes. Een kandidaat van First dates was duidelijk niet op de hoogte van de ongeschreven date-regels.

Zo vertelde kandidaat Marten in het programma dat hij tijdens een reis naar China hond had gegeten.

Kandidaat First dates eet hond

Marten (36) vertelt aan zijn date Nadja (29) uitvoerig over zijn passie voor reizen. Dat hebben ze gemeenschappelijk, want Nadja trekt er ook graag op uit. Zo heeft ze een tijd in Marokko gewoond.