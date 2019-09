First Dates komt met een speciale aflevering met vrijgezelle BN'ers

Groot fan van het programma First Dates? Dan hebben we goed nieuws voor je. BNNVARA werkt aan een speciale aflevering met BN’ers. En er is zelfs al een aantal BN’ers voor gevraagd…

Een woordvoerder van de omroep laat weten dat het gaat om één aflevering. Deze zal worden uitgezonden op Valentijnsdag volgend jaar. BN’ers zullen in deze aflevering een eerste blind date hebben met een onbekende Nederlander.

Wie o wie?

Wie deze BN’ers zijn, is nog niet bekend. Wel laat radio-dj Giel Beelen weten voor het programma gevraagd te zijn. “Ik heb die gast natuurlijk uitgelachen aan de telefoon”, vertelt hij. Sidekick Jurgen Latijnhouwers vindt dat Giel er toch nog even over na moet denken: “Je kunt gratis eten, je hebt een leuke avond en je komt weer eens onder de mensen. Misschien zit daar wel de vrouw van je leven tussen.” Op Twitter wordt ook aan actrice Georgina Verbaan gevraagd of ze mee wil doen. Een van haar volgers zegt: “Ja Georgina, dit is je kans!”. De actrice antwoordt: “Haha! Not in a million years, maar ik ga zeker kijken.”

Nieuw seizoen

De opnames van deze aflevering vinden in december plaats. Tot die tijd kan er gekeken worden naar een nieuw seizoen van de ‘gewone’ First Dates. Deze is vanaf 7 oktober te zien op NPO3.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Estera Marysia