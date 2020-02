'First Dates' zond 730 dates uit: zóveel stellen zijn er nog samen

Tot nu toe zijn 730 eerste afspraakjes te zien geweest in het BNNVARA-programma First Dates. Bij sommige dates leek het vanaf het begin al gedoemd te mislukken, maar als kijker kon je ook regelmatig iets moois zien opbloeien tussen de deelnemers.

Als je zou mogen raden hoeveel van deze gematchte stellen echt een relatie hebben gekregen, wat zou je dan zeggen? Een kwart? Misschien 20 of 15 procent? Fout, het is veel minder. Er zijn slecht 5 koppels nog samen. Dat is minder dan 1 procent van de dates.

Niets is wat het lijkt

Hoe dit kan? Als je fan van het programma bent, is het belangrijk om te beseffen dat niet alles is wat het lijkt. Het hele seizoen van First Dates wordt vaak opgenomen in enkele draaidagen. Zo wordt het diner van sommige stellen ’s ochtends vroeg al opgenomen. Ook het maken van matches gaat snel. Zo komt het voor dat een deelnemer gebeld wordt dat hij of zij mee mag doen en de date 2 dagen later al wordt opgenomen.

Woedende kandidaten

Volkskrant interviewde verschillende daters die vertellen hoe zij hun deelname hebben ervaren. Ook hier wordt duidelijk dat dat er soms heel anders aan toe ging, dan hoe de kijker het op televisie te zien kreeg. Zo vertelt deelnemer Roland over de avond dat hij zijn uitzending terugkeek: “Af en toe zitten er rare snuiters bij First Dates en dan denk ik als kijker: dat zullen wel echt idioten zijn. Toen ik de avond van de uitzending voor de buis zat, herkende ik mezelf niet terug. Ik keek naar een jongen die alleen over zichzelf praatte; die zijn date geen enkele vraag stelde. Nu was ik plots zelf de idioot. Halverwege heb ik de televisie uitgezet. Ik was woedend.”

Knippen en plakken

Roland denkt dat de redactie van het programma met het voorgesprek, de date, het nagesprek en de shots tussendoor zo’n 3 uur aan beeldmateriaal had van zijn date. Daar is een item van 8,5 minuten van gemaakt. Ook het meisje waar hij aan gekoppeld werd, Lieke, werd volgens Ronald niet goed neergezet. Zij leek in de uitzending veel saaier dan hoe hij haar tijdens de date ervoer.

Kijkers

Natuurlijk heeft lang niet iedere deelnemer dezelfde ervaring als Roland. Wel wordt duidelijk dat de kijker op televisie dates ziet, die in werkelijkheid misschien wel heel anders zijn verlopen. Zo zie je soms liefde opbloeien, wat in werkelijkheid misschien helemaal niet het geval was. Toch wordt het programma er niet minder populair op. Want hoewel de slagingskans qua liefde maar 5 op 730 is, blijft het First Dates-fans wel boeien en scoort het programma zo’n 425 duizend kijkers per dag.

