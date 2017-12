Flashback Friday: André Hazes was 5 jaar geleden echt onherkenbaar

André Hazes is in 5 jaar tijd een stuk breder, groter en stoerder geworden. Op Instagram laat plaatst hij een foto van toen hij 18 was en hij ziet er héél anders uit.

Van een klein jongetje met lang haar naar hoe hij er nu uitziet, is wel een hele grote verandering, zoals je kunt zien op onderstaande foto’s…

Christmas!❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 25 Dec 2017 om 9:03 (PST)

Inmiddels ziet ‘Dreetje’ er zo uit…

Lekkere ochtend ❤️ @puuranoek Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 12 Dec 2017 om 1:49 (PST)

