Marions visite brengt een flesje rood mee: "Openmaken of juist niet?"

Soms kan ik opeens zo geschokt zijn door een op zichzelf klein etiquette-dingetje, dat ik denk: ja zie je, Marion, je bent tóch verfranst!

Zoals laatst op een ochtend toen een Nederlandse kennis koffie kwam drinken. Ze nam een fles rode wijn mee – een hele goede nog wel. Heel aardig natuurlijk en wat is Franser zou je zeggen, dan wijn meebrengen?

Krenterige Nederlander

Maar in Frankrijk zit er een sociale code achter wijn meebrengen, die je niet zomaar weet wanneer je hier komt wonen. Kregen we onze nieuwe vrienden te eten en kwamen zij binnen met een mooie fles in de hand, dan gingen wij ons te buiten aan de mooiste superlatieven die we konden bedenken: “C’est magnifique, c’est très gentil, merci beaucoup!” En zetten de fles vervolgens zorgvuldig weg, uit het zicht, zodat hij niet per ongeluk geopend zou worden. Stel je voor! Want naar Nederlandse begrippen is het een kwestie van beleefdheid zo’n mooi geschenk voor later te bewaren. Bovendien zou je niet willen dat je gasten denken dat je zelf niet voldoende in huis hebt gehaald en je toevlucht moet zoeken in de meegebrachte flessen om iedereen van drinken te voorzien. De uitdrukking luidt niet voor niets Dutch party en in je nieuwe vaderland ben je er natuurlijk erg op gespitst niet door te gaan voor krenterige Nederlander.

Openmaken die fles

De Fransen zien dat héél anders. De meegebrachte wijn is bedoeld om gezamenlijk soldaat te maken. De fles opbergen wordt juist als erg onbeleefd beschouwd, Fransen denken dan: ça alors, nemen we een goede wijn mee en gaan die Hollanders ’m lekker zelf opdrinken. Vele flaters later komt er eindelijk iemand voorbij die je deze regel uitlegt (of je hebt dit stukje gelezen natuurlijk) en sindsdien gedraag je je comme il faut – zoals het hoort: openmaken die fles! Geen wonder dat ik dan even van mijn à propos ben wanneer iemand om tien uur ’s ochtends met een flesje rood aan komt zetten.

Marion Everink woont met haar gezin al vele jaren in Frankrijk. Ze is beëdigd vertaalster Frans en auteur van het populaire boekje ‘Meer sjans met Frans’. Het pas verschenen ‘Frans, tu comprends? ‘is een speels lees- en leerboek om alledaags Frans te leren en meer te begrijpen van de Franse cultuur. In deze nieuwe wekelijkse column hier op Libelle.nl geeft Marion ons een kijkje in haar dagelijks leven in de zonnige Provence en schrijft over de verschillen tussen Frankrijk en Nederland.

