Flessenpost met liefdesbrief gevonden op het strand na een reis van dik 300 km

Een vrouw die een liefdesbrief in een fles op het strand had gevonden, is een wereldwijde zoektocht gestart om de vrouw die de liefdesbrief heeft geschreven te vinden.

Rode liefdesbrief

Elissa Wilson was het Prestwick Beach in Schotland aan het schoonmaken, toen ze een kleine glazen fles verstopt zag tussen het zeewier. Het was een mini-whiskeyfles met daarin een rood liefdesbriefje, ondertekend door een vrouw genaamd Sarah. De brief was gericht naar haar partner, met wie ze het eerste huwelijksjubileum vierde.

Privacy

“Ik schrijf vandaag deze liefdesbrief in fles ter ere van ons eerste huwelijksfeest. We houden van het buitenleven en omdat onze liefde voor altijd is, gooien we de brief in de zee vanuit Skye, Schotland.” De rest van de brief deelt Elissa in verband met privacy niet.

Herenigen

De liefdesbrief is afkomstig van het eiland Skye (Schots eiland) en dit betekent dat ‘ie maar liefst 320 km heeft afgereisd. Hoe lang de brief daarover heeft gedaan is niet duidelijk, want er stond geen datum op. Door de hartverwarmende boodschap besloot Elissa het verhaal op Facebook te plaatsen in de hoop Sarah te herenigen met haar brief.

De brief werd gelijk duizenden keren gedeeld en heeft zelfs Australië weten te bereiken.

