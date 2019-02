Waarom Flikken Maastricht deze week extra bijzonder is voor Marion

Momenteel kunnen alle kijkers iedere week weer genieten van een spannende aflevering van het dertiende seizoen van Flikken Maastricht. Maar de aflevering van deze week is voor Marion (Oda Spelbos) wel éxtra speciaal.

In de tiende aflevering van het dertiende seizoen is te zien hoe Wolfs en Romeo een dagboek vinden van een hoogleraar. In dit dagboek omschrijft de hoogleraar hoe hij op subtiele wijze een vrouw heeft vermoord. Heel toevallig is zijn echtgenote jaren eerder onder soortgelijke omstandigheden verdwenen, wat hem ineens verdacht maakt.

Regiedebuut

Deze spannende aflevering is éxtra bijzonder voor actrice Oda Spelbos. Zij speelt in de serie agente Marion Dreesen, maar zal na dertien seizoenen voor de camera te hebben gestaan nu voor het eerst plaats nemen op de regiestoel. De aflevering ‘Dagboek’ is Oda’s regiedebuut bij de politieserie. Hiermee treedt ze in de voetsporen van Victor Reinier, die in seizoen 7 zijn eerste aflevering regisseerde.

Trots

“Kijk daar staan we. Vanavond aflevering 135 van Flikken, die ik mocht regisseren”, schrijft ze bij de foto op Instagram. Naast haar staan de mannen van camera en licht. “Zonder deze geweldige mannen had ik dat niet gekund. Een heerlijke cast en crew. Trots op die mensen. En op de aflevering.” Wij zijn benieuwd!