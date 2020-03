Angela Schijf geeft tipje van de sluier van 'Flikken Maastricht' seizoen 15

Goed nieuws voor alle fans van Flikken Maastricht: de politieserie gaat door. Seizoen 15 is bevestigd én hoofdrolspeelster Angela Schijf geeft al een tipje van de sluier.

Vrijdagavond is de 150e aflevering van Flikken Maastricht te zien. Een mooie mijlpaal voor de populaire serie, die al sinds 2006 een succes is. Het is daarmee de langstlopende dramaserie van de Nederlandse televisie. Ter ere van deze mijlpaal ontving de cast al een prachtig cadeau.