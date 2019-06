Flinke tegenslag voor familie Meiland uit realityserie 'Chateau Meiland'

Het zit de familie Meiland niet mee. Het ‘Ik vertrek’-koppel Martien en Erica heeft de rechtszaak over de naam van hun nieuwe Franse chateau verloren. Dat vertelt het stel in de Telegraaf.

De rechtszaak liep al een tijd, aangezien de familie de naam van hun kasteel wilde veranderen. Maar daar was de voormalig eigenaar van het chateau het niet mee eens.

Chateau familie Meiland

Familie Meiland heeft een eigen realityserie op SBS, Chateau Meiland genaamd. Toch wilden Martien en Erica hun Franse kasteeltje ‘Chateau Mariaux’ noemen, om zo stil te staan bij de voormalig eigenaar van het gebouw. Maar dit viel niet in goede aarde, vertelt Martien. “We kregen al een paar aangetekende stukken van meneer Mariaux waarin hij liet weten zijn naam niet te willen verlenen aan een commercieel bedrijf.”

Creatieve oplossing

Martien vervolgt: “Een poging van de burgemeester om te bemiddelen liep op niets uit. Geen lachje of sympathiek gebaar kon er bij de man van af.” Het resultaat was een rechtszaak, die de ondernemers verloren hebben. Maar toch zijn ze niet bij de pakken neer gaan zitten, verklaart Martien: “We heten nu Chateau Marillaux. De twee letters L spreek je uit als een J. Dus de uitspraak blijft hetzelfde. Is het niet om te lachen?”

