Flinke tegenvaller voor Carice van Houten

Carice van Houten is niet alleen in ons koude kikkerlandje een geroemd actrice. Ook in het buitenland sleept ze de ene na de andere grote rol in de wacht. En haar acteerkunsten blijven niet onopgemerkt, want afgelopen weekend maakte de actrice kans op een wel héél bijzondere prijs

Carice was voor haar rol in de razend populaire serie Game of thrones namelijk genomineerd voor een prestigieuze Emmy award.

Advertentie

Niet getreurd

Helaas won ze het beeldje uiteindelijk niet. De Emmy ging naar de Amerikaanse actrice Cherry Jones voor haar rol als Holly Osborne in de serie The handmaids tale. Gelukkig treurt Carice niet lang om haar verlies. Op Instagram laat ze weten: “Je wint wat, je verliest wat. Ik had het beste haar en de beste jurk. Ook ben ik niet gevallen en heb ik niet overgegeven op het podium. Win-win!” Heerlijk, die nuchtere instelling!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Variety. Beeld: ANP