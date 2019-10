Flinke tegenvaller voor zangeres Samantha Steenwijk

Het zit Samantha Steenwijk niet bepaald mee: de zangeres heeft vlak voor de finale van Dancing with the Stars een ongelukje gehad waarbij haar teen uit de kom is geraakt.

Of ze vanavond in staat zal zijn om op te treden is dan ook nog maar de vraag…

Advertentie

Teen uit de kom

Op Instagram deelt Samantha foto’s van zichzelf en haar teen in het ziekenhuis. Ze schrijft erbij: “Ik kan het bijna niet geloven! Vanmiddag is mijn grote teen tijdens een klein ongeval in de studio uit de kom geraakt. In het ziekenhuis is mijn teen weer recht gezet, maar of ik morgen nog tijdens de finale van ‘Dancing With The Star’ kan dansen is nog de vraag!”

De zangeres maakt ergens vandaag bekend of het haar wel of niet gaat lukken om in de finale te dansen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP