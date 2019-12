Floor Jansen werd als kind 7 jaar lang gepest: "De leraren deden niets’’

Floor Jansen (38) was als kind een buitenbeentje. Ze trok zich graag terug in de natuur met haar paarden, iets wat haar klasgenootjes maar moeilijk begrepen. Dat ze ook nog vanwege haar vaders werk vaak moest verhuizen, maakte haar het zondebokje.

“Ik ben 7 jaar lang heel erg gepest”, vertelt ze in een interview aan AD. “Eerst op de basisschool, toen op de middelbare. Ik was anders. Lang en had een raar Hollands accent, terwijl we in Brabant woonden. Ook nog in een villawijk.”

De school deed niets

“Mijn ouders wisten het, de school ook. We hebben zo vaak op school gezeten om te praten. Dan zeiden mijn ouders: kunnen jullie niet een heel klein beetje helpen? Nee dus. De leraren deden niets, de school liet het gebeuren. Het was een donkere periode.”

Aandacht voor hoogsensitiviteit

Ze vertelt dat ze zich graag terugtrok in haar eigen droomwereldje. Pas later ontdekte ze meer over sommige karaktereigenschappen: ze is hoogsensitief. “Als ik nu lees over hoogsensitief, paste dat er helemaal in. Mijn nichtje is hoogbegaafd én -sensitief. Dat is op haar school wel bespreekbaar gemaakt, waardoor er met haar wel rekening wordt gehouden.”

Uit haar schulp

Jansen werd ouder en begon aan de Rockacademie. Haar carrière kwam toen van de grond: op de bruiloft van haar zus in 2012 kreeg ze een telefoontje uit Amerika. Of ze per direct zangeres Anette Olzon wilde vervangen bij de Finse metalband Nightwish. De volgende dag oefende ze de teksten terwijl ze naar Seattle vloog. Ze werd de leadzangeres van de band en vloog over de hele wereld; in Nederland werd ze pas dit jaar ontdekt door Beste Zangers.

Freja op 1

En dat gaat nu goed: ze gaat op solotour door Nederland met AFAS Live, ze staat met Henk Poort in Carré, Nightwish komt met een nieuw album en daarnaa staat een tournee gepland. Ze gaat genieten én haar energie doseren, maakt ze duidelijk. Thuis, met haar man en dochtertje in het vrijstaande huis aan de Zweedse westkust, tussen de paarden en de natuur. Wegblijven van een burn-out die haar in 2011 al had geveld. “Thuis gaat het ook gewoon door hè. Freja krijgt het allemaal niet zo mee, maar ze staat op één.”

