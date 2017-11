Floor (31) heeft na 2 jaar nog steeds last van klachten door bevalling

Dat een bevalling nog een lange tijd lichamelijke klachten met zich meebrengt is bekend, maar er zijn ook vrouwen die er jaren later nog last van hebben.

In bovenstaande video laten ze mannen zo’n heftige bevalling beleven.

De 31-jarige Floor is 2 jaar geleden bevallen van een dochtertje en heeft daarvan nog steeds fysieke klachten. Aan AD vertelt de vrouw haar verhaal. Doordat ze zo’n snelle bevalling had, moest ze thuis beginnen met persen. Maar haar dochtertje bleek verkeerd gedraaid te liggen, dus moest ze halsoverkop middenin de nacht alsnog naar het ziekenhuis.