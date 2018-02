Kijkers merken flirtende Floortje op in 'Floortje naar het eind van de wereld'

Floortje Dessing ging in ‘Floortje naar het einde van de wereld’ op bezoek bij Mike Basich. Een coole, Amerikaanse ex-snowboarder die zelfvoorzienend leeft in zijn piepkleine, zelfgebouwde huisje in de wildernis van Californië.

De chemie tussen onze Floortje en de Amerikaanse vrije vogel bleef niet onopgemerkt. Het was dan ook weer een idyllische aflevering, met prachtige beelden van de natuur. Probeer dan maar eens níet verliefd te worden… 😉

Niet gelukkig

Mike had álles: hij had veel spullen, een huis waar hij in verdwaalde en genoeg geld om alles te kunnen kopen wat zijn hartje begeerde. Maar die luxe maakte hem niet gelukkig en dus gooide hij het roer om. Hij zocht maandenlang in de bergen van Sierra Nevada naar het perfecte plekje om een nieuw huis te bouwen. Voordat ‘ie dat echt ging doen, heeft de avonturier zelfs de hele winter in een tipi gewoond om te voelen hoe het is om te leven in zulke barre omstandigheden.