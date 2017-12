Goed nieuws: Floortje Dessing veilig uit Jemen gekomen

Floortje Dessing zat dagenlang ondergedoken in Jemen, in een bunker in oorlogsgebied. Het was te onveilig om daar weg te gaan.

Maar nu is er goed nieuws: Floortje en het team van het Rode Kruis waarmee ze in Jemen was, zijn veilig naar het Afrikaanse land Djibouti gevlogen.

Opluchting

Dit laat het Rode Kruis weten op Twitter. “Grote opluchting voor ons, maar ook besef: miljoenen Jemenieten kunnen niet weg.”

Jemenitische burgeroorlog

In Jemen zijn al 2 jaar gevechten aan de gang sinds de Jemenitische burgeroorlog uitbrak. Het Rode Kruis probeert mensen in het gebied vaan voedsel, schoon drinkwater en medische zorg te helpen. Floortje is ambassadrice van het Rode Kruis en reisde mee naar Jemen voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld.

Kermende mensen

Vlakbij de bunker brak deze week schietgevecht los. “Je hoort hier mensen kermen op straat van een afstand als er een inslag is geweest”, vertelde Floortje vanuit de bunker aan Shownieuws (bovenstaande video). “Dat vind ik het heftigst. Dat je er zo dicht op zit en niks kunt. Of tenminste daar niks aan kunt doen.”

Mentale impact

Onmacht, dus. Maar wat zijn we blij dat Floortje en het Rode Kruis-team veilig zijn. Al zullen de gebeurtenissen er fysiek en mentaal ook bij hen flink ingeslagen hebben. Slapen hebben ze natuurlijk amper gedaan, vertelde Floortje eerder al tegen Shownieuws.

Goed nieuws: het Rode Kruis-team met @floortjedessing uit #Jemen is veilig geland in Djibouti. Grote opluchting voor ons, maar ook besef: miljoenen Jemenieten kunnen niet weg. — Rode Kruis (@RodeKruis) 4 december 2017

