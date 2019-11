Floortje Dessing keerde terug naar Jemen: "We mogen dit conflict niet vergeten"

De decembermaand staat garant voor een overdaad aan verwennerijen. Maar terwijl wij zorgeloos genieten van pepernoten en chocola, is het aantal mensen met honger in Jemen is nog nooit zo hoog geweest. Rode Kruis-ambassadeur Floortje Dessing bezocht het land om aandacht te vragen voor deze stille ramp. Libelle sprak de reispresentatrice over haar indrukwekkende reis.

Het Rode Kruis meldt dat 3,2 miljoen vrouwen en kinderen in Jemen aan acute ondervoeding lijden. Daarom wil de organisatie hulp opschakelen. Om dit te kunnen realiseren is Giro 68686 geopend, om geld in te zamelen voor de dreigende hongersnood in Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Zambia.

Terug naar Jemen

Twee jaar geleden kwam Floortje Dessing vast te zitten tijdens de gevechten in Jemen, maar dit weerhield haar niet om terug te gaan. Integendeel. “Ik heb het zelf bedacht. De oorlog woedt nog steeds voort en we mogen het conflict niet vergeten. Ik wilde juist nog een keer gaan, om zo mijn angsten te leren beheersen.”

Schrijnende situatie

De presentatrice vertelt: “De mensen leven er al 5 jaar lang in oorlog, wat voor een schrijnende situatie zorgt. De reserves van de inwoners zijn op, zowel financieel als lichamelijk. Er is te weinig van alles. De kinderen gaan niet naar school, mensen krijgen geen salaris en ze krijgen te weinig goed eten”, vertelt Floortje.

Ondervoed

“De eersten die daar slachtoffer van zijn, zijn de kinderen. Ik ben in een ziekenhuis geweest waar kinderen zwaar ondervoed waren. Maar daarnaast hebben volwassenen ook nauwelijks reserves omdat ze te weinig goed voedsel binnenkrijgen. Als mensen bezwijken, is dat dan ook vaak door complicaties die optreden door het gebrek aan reserves”, vertelt ze verder.

Krachtig volk

Toch benadrukt Floortje dat het niet alleen maar ellende is. “Het land draait, mensen werken hard en kunnen zich redden. Er schuilt veel kracht in het volk, alleen zitten ze klem. Het is een gecompliceerd conflict. En daar zijn de burgers, de vrouwen en kinderen de dupe van.”

Medeleven

Met het opgehaalde geld kan het Rode Kruis meer voedselpakketten uitdelen en mensen voorzien van cash, zodat ze hun eigen boodschappen kunnen doen. “‘Heb geen medelijden met ons, maar medeleven’, zei een vrouw die ik sprak”, vertelt Floortje. “En dat vond ik heel mooi, want dat is precies waar het om gaat. Heb compassie. Het is een kleine moeite om geld te doneren.”

Bron: Rode Kruis. Beeld: Rode Kruis, ANP