Floortje Dessing vertelt openhartig over haar kinderloos leven

Floortje Dessing reist voor haar werk de hele wereld over. Mede om die reden heeft ze besloten geen kinderen op de wereld te zetten. Op haar eigen manier geeft ze invulling aan haar moedergevoelens.

Maar eerlijk is eerlijk: ook Floortje heeft er ook weleens van gedroomd om een honkvast leven te leiden. Maar dat zou dan in Nieuw-Zeeland geweest zijn. “Dáár wonen, met een kind dat in de vrije natuur rondrent en alle plantjes kent, dát had ik wel gewild. Maar dat is nooit gebeurd. Het was ook geen realistisch beeld”, vertelt ze in een interview met De Telegraaf.

Hectisch

Floortje geeft op haar eigen manier invulling aan haar moedergevoelens. Want die zijn er wel, ondanks haar persoonlijke keuze om zelf geen kinderen op de wereld te zetten. Dit heeft alles te maken met het reizen en haar hectische levensstijl en onrustige geest.

Suikertante

Als ze in Nederland is, spendeert ze veel tijd bij haar buren. Floortje is als de 2e moeder voor de kinderen van een goede vriendin. “Ik woon boven een van mijn allerbeste vrienden. Hij heeft een heel leuke vrouw en twee ontzettend lieve kinderen van 2 en 4 jaar. Toen zij geboren werden, hing ik meteen met mijn hoofd boven de wieg. Ik ben een soort suikertante voor ze.”

Beschermen

Floortje houdt onwijs veel van die kinderen en zal er alles aan doen om ze te beschermen. “Als er een vrachtwagen aan komt rijden en ik loop met ze over straat, dan werp ik mezelf zonder enig probleem ervoor. Ik vind het leuk om te merken dat het dus niet per se biologisch hoeft te zijn.”

Bron: Telegraaf, ANP. Beeld: ANP