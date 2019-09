Floortje Dessing openhartig over kinderloos leven in 'Sterren op het doek'

Presentatrice Floortje Dessing reist zelf de hele wereld over om de mooiste verhalen van mensen te vertellen, maar dinsdagavond was het in Sterren op het doek andersom.

In de derde aflevering van het nieuwe seizoen van Sterren op het doek stond Floortje Dessing centraal. De presentatrice liet zich door 3 kunstenaars portretteren en ondertussen sprak ze openhartig met presentator Özcan Akyol over haar onrustige leven.

Advertentie

Patronen

Zo gaf ze aan dat ze geen “zuur wijf” wil worden. “Ik houd mijn eigen vaste patronen de laatste tijd steeds meer tegen het licht. Ik wil niet krampachtig vasthouden aan de manier waarop ik dingen doe. Ik wil proberen mijn eigen patronen te doorbreken.” Sleur zal er nooit in aar leven komen. “In mijn leven heb ik altijd al moeite gehad met kabbelen; zodra dingen kabbelen, haak ik iets te snel af.”

Kinderen

Floortje (49) heeft geen kinderen. Daar heeft de presentatrice vrede mee: “Ik ben een heel onrustige geest, dat moet je een kind niet aan willen doen. Het is geen asociale keuze, het is niet zo dat mijn werk zo belangrijk is dat ik het wel of niet zou willen. Het was meer realiteitszin.”

Invulling

Veel mensen vinden in het krijgen van kinderen zingeving in het leven. Daar is Floortje dan ook nog naar op zoek. “Als je voor kinderen kiest, zijn allerlei ingewikkelde vragen over het waarom ben ik hier, waarom besta ik wel aardig geparkeerd. Daar heb je dan een mooie invulling aan gegeven. Ik heb altijd gedacht: dat gaat voor mij nog wel op een andere manier gebeuren.”

Kiest u maar! #sterrenophetdoek

Doek 1 heeft mijn voorkeur. Zachte uitstraling. pic.twitter.com/0klH96EKNf — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) September 17, 2019

Boeiend gesprek tussen @OzcanAkyol en Floortje. Hij stelt haar de goede vragen. Onrustige persoonlijkheid, die voortdurend op pad is. Ze lijkt me (daarom) ook een uitdaging voor de schilders. #sterrenophetdoek — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🌳🌲 (@marcelbar8) September 17, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP