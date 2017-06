Floortje Dessing neemt nieuwe stap in haar carrière

Je bruiloft is een van de mooiste dagen van je leven. Als het goed is. Want wat dit bruidspaar overkwam, wil niemand meemaken.

Vlak nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven, deed een van de getuigen iets wat niemand op een huwelijk mag doen. Het gevolg? Een verpeste trouwdag én een gebroken vriendschap die misschien nooit meer hersteld wordt.

Zeuren

“Mijn man en ik kregen een relatie, ik raakte zwanger, we kregen een kind, we gingen samenwonen en namen een hond in huis – in die volgorde. Onze vrienden en familie waren dan ook al een tijdje aan het zeuren waarom we nog niet getrouwd waren.” Dat schrijft de bruid in een brief.

Beste vriend

“We schoven het steeds voor ons uit, maar uiteindelijk wilden onze bruiloft vieren met iedereen die ons liefheeft. John, de beste vriend van mijn man, mocht getuige zijn.”

Ceremonie onderbroken

“De setting was fantastisch, iedereen was uitgelaten en onze families waren dolgelukkig. Het was echt ontroerend. Zo ontroerend, dat John halverwege de ceremonie onderbrak om zijn vriendin Jane ten huwelijk te vragen – en terloops ook haar zwangerschap wereldkundig te maken.”

Geloften

“Na de plotse aankondiging kon ik zelfs de geloften van mijn echtgenoot niet meer verstaan omdat Jane, haar familie en vrienden zo blij waren van vreugde. Onze cameraman filmde haar dan ook meerdere keren tijdens onze ceremonie.”

Speech

“Toen John uiteindelijk zijn speech gaf, verontschuldigde hij zich eerst omdat hij zo was opgegaan in het moment. Vervolgens ging hij doodleuk verder over zijn toekomst met Jane, terwijl hij het nog amper over ons had. Ook tijdens de receptie had iedereen enkel aandacht voor John en Jane. Toen het avondfeest aanbrak, waagde hij het er zelfs op een plaatje aan te vragen voor hem en Jane en stonden ze als koppel alleen op de dansvloer.”

Nog altijd razend

“Ik ben nooit een aandachtszoeker geweest. Ik had het zelfs niet erg gevonden als hij een aanzoek had gedaan ná de ceremonie, maar we zijn nu weken verder en ik ben nog altijd razend. Mijn echtgenoot heeft John sindsdien niet meer gesproken. Onze gezamenlijke vrienden vinden het grof wat hij gedaan heeft, maar ze vinden ook dat mijn man zijn woede moet laten varen. Mijn echtgenoot grapt dat hij die pas zal laten varen als John hem de 40.000 dollar teruggeeft ‘voor zijn helft van de trouw’.”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock