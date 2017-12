Heftig: Floortje Dessing ondergedoken in bunker in oorlogsgebied Jemen

Presentatrice Floortje Dessing zit samen met een team van het Rode Kruis noodgedwongen vast in een bunker in oorlogsgebied in Jemen. Ze is daar voor opnames van haar programma ‘Floortje naar het einde van de wereld’.

Een teamlid van het Rode Kruis meldt dat de groep al anderhalve dag in de bunker moet schuilen voor de gevechten in het gebied. “Ons team zal zo snel mogelijk het land proberen te verlaten, maar de veiligheid staat dat op dit moment niet toe.”

Floortje en de anderen zitten in een bunker in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De bunker wordt beheerd door het internationale Rode Kruis. In Jemen zijn al 2 jaar gevechten aan de gang sinds de Jemenitische burgeroorlog uitbrak. Het Rode Kruis probeert mensen in het gebied aan voedsel, schoon drinkwater en medische zorg te helpen. Floortje is ambassadrice van het Rode Kruis.

Het gaat goed met Floortje, laat ze via Twitter weten. “Ondanks de situatie waar we ons in bevinden gaat het goed met mij, en met het team van het Rode Kruis waarmee ik hier ben. Ik vind het best heftig om midden in de gevechten te zitten, maar dat is niets vergeleken bij het leed van de inwoners van Jemen.” Voordat Floortje naar Jemen vertrok twitterde ze nog: ‘Here we go. Wish me luck’.

