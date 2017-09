'Ik kan nu zeggen dat ik ben toegezongen door de man van wie ik hou'

Florine Wiers (42) is coördinator human interest bij Libelle en woont samen met Guido en hun 2 kinderen Gijs (5) en Fien (3) in Hilversum. Florine en Guido vieren samen hun verjaardag en Florine werd toegezongen door haar man.



Een paar weken geleden vierden Guido en ik onze verjaardag. Handig, want hij is op 1 juni geboren en ik op 17, dus een weekend ertussenin zou ‘het’ gebeuren.

Feeststemming

Na dagen zon voorspelde mijn weerapp donkere wolken en regen. Uiteindelijk viel het hartstikke mee met die regen. Geen druppel gezien. Dus nadat we Gijs en Fien naar opa en oma hadden gebracht, kwamen wij in de feeststemming. Wijn en bier koud? Check. De ballonnen met de cijfers 8 en 0 hangen? (onze leeftijd samen) Check. Limoncello-ijsjes staan op te vriezen? Absoluut.

Verdwenen

Ik moet zeggen, voor iemand die de afgelopen jaren alleen maar kinderverjaardagen heeft gevierd, kon ik het nog best aardig: drinken, lachen, kletsen, meeblèren met de muziek (die lekker hard mocht). Tot ik Guido kwijt was. Verdwenen. 10 minuten later kwam hij met zijn grote vriend Dennis naar buiten gestapt. Gitaar en iPad in de hand. Ze zochten een mooi plekje op, en gaven een huiskamerconcert, of eigenlijk tuinconcert. Wat een verrassing, het was prachtig. De sterren schenen, de binnentuin was muisstil, en na afloop barstte het applaus los. En toen kwam de toegift.

Jolene

Kent je het nummer Jolene van Dolly Parton? Laat mijn voornaam daar nou perfect op gezongen kunnen worden. En dat deed Guido. Ik kan nu dus zeggen dat ik ben toegezongen door de man van wie ik hou. Wat een mazzelaar ben ik. En Dolly? Die zien we deze week niet in Libelle, maar wel een prachtige ‘country denim’ modereportage. Het zou Dolly allemaal prachtig staan.

Florine

