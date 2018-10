Actrice Fockeline Ouwerkerk bevallen van eerste kindje

Actrice Fockeline Ouwerkerk deelt leuk babynieuws op social media: ze is bevallen van haar eerste kindje.

Fockeline (37) en haar vriend Joeri Wetters (36) maakten vier maanden geleden bekend dat ze een jongetje verwachten. “Kan niet wachten tot hij er is”, liet ze toen weten. En nu is hij er dan eindelijk.

Joe

Op Instagram deelt de trotse moeder een foto van haar en haar zoontje Joe. Daarbij schrijft ze: “Hij liet even op zich wachten , maar kwam razendsnel ter wereld, mag ik jullie voorstellen aan Joe Jacob Ben Wetters 💙 Hij is perfect zoals hij is, wij zijn strontverliefd en genieten van elk moment! Wat is dit toch bijzonder…”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP