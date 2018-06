Actrice Fockeline Ouwerkerk deelt prachtige foto van babybuik

Fockeline Ouwerkerk maakte eind vorige maand bekend dat ze een groot geheim had: ze is zwanger van haar eerste kindje. Dat ze dat niet langer kon verbergen is duidelijk, want haar babybuik is al goed te zien.

Fockeline vertelde in het bericht ook meteen dat ze een jongetje verwachten en ze op de helft van haar zwangerschap is. Haar babybuik groeit dan ook al goed en is prachtig te zien op een foto die de actrice dit weekend deelde op Instagram. Fockeline straalt op de foto in een waanzinnige rode galajurk met glitters. Wat een plaatje:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.