Leuk babynieuws voor actrice Fockeline Ouwerkerk

Fockeline Ouwerkerk deelt een heel leuk nieuwtje. De 38-jarige actrice is namelijk in verwachting van haar tweede kindje.

Fockeline is hartstikke blij met haar zwangerschap, maar ze geeft ook eerlijk toe dat het af en toe best lastig was met haar werk.

Misselijk

“Ik heb de ergste fase overleefd. Het was even pittig, maar nu gaat het allemaal goed”, laat ze weten aan BuzzE. Vooral tijdens de laatste opnameweken van Dit zijn wij had ze regelmatig last van misselijkheid. Toch had ze wel een trucje om dat nare gevoel uit te schakelijk tijdens het acteren.

Trucje

“Het was heel vreemd hoe je dat kan ‘uitzetten’ als je voor de camera staat. Je speelt dan bijvoorbeeld een bejaarde Anna, die kan niet zwanger of misselijk zijn; mentaal werkt dat best goed. Je draait de knop in een keer om.” Fockeline heeft al jaren een relatie met grafisch ontwerper Joeri Wetters. Het stel kreeg hun eerste kind, Joe, in september 2018. Ze verwachten hun tweede kindje in het voorjaar van 2020.

Dit zijn wij

Fockeline heeft in bekende series gespeeld als Moordvrouw en Nieuwe Buren. Momenteel is de actrice te zien in Dit zijn wij, een Nederlandse remake van de Amerikaanse megahit This is us. De vierde aflevering is donderdagavond om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress