Foekjes (37) zoontje stierf aan kanker toen hij 10 maanden oud was

Sybe was nog maar 7 maanden oud toen hij kanker kreeg. Hij bleef nog 3 maanden leven. Het werd een heel bijzondere tijd voor moeder Foekje (37). “Ik weet nu dat het leven draait om liefde, dankbaarheid en overgave.”

“Ondanks het grote verdriet kijk ik met dankbaarheid terug op die laatste periode die we samen waren met onze zoon Sybe. Hij liet me, zonder te kunnen praten, weten dat ik moet leven zoals mijn hart me dat ingeeft. Het is voor mij belangrijker geworden om echte verbinding met mezelf en met anderen te maken. Al is hij niet meer hier, dood is Sybe voor mij niet. Ik voel hem regelmatig om me heen. Hij maakt voor altijd deel uit van ons leven en ons gezin en ik zal zijn zusje – ik ben zwanger van een dochter – alles over Sybe vertellen.”

Knobbeltje

“2 jaar geleden voelde onze oppasouder een bultje op de rug van onze jongste zoon Sybe, toen 7 maanden oud. De huisarts dacht aan een cyste en verwees ons door naar het ziekenhuis, waar we pas 3 weken later terechtkonden. Daar kregen mijn man Floris en ik te horen dat het niet om een cyste ging. Maar wat het dan wel was, wist eigenlijk niemand – en dat stelde ons absoluut niet gerust. Toen ik kort daarna 2 knobbeltjes in Sybes nek voelde, wist ik meteen dat het foute boel was. Paniek. Ondanks dat het zondag was, gingen we direct naar de eerste hulp. Die dag in het ziekenhuis duurde eindeloos. Floris en ik maakten ons vreselijke zorgen, terwijl Hidde van net 3 jaar en Sybe lekker aan het spelen waren. Heel onwerkelijk. Aan het einde van de middag vertelden de artsen dat het hoogstwaarschijnlijk om een kwaadaardige tumor ging. Verder konden ze niets zeggen, er was meer onderzoek nodig.”

Zware chemokuur

“Van het ene moment op het andere veranderde ons leven totaal. De volgende dag werd Sybe opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Pas na 2,5 week was er een diagnose: Sybe had een uitgezaaide atypische rhabdoïde tumor. Een enorme klap. Dat is zo ongeveer de meest agressieve tumor die er is en de artsen besloten dan ook tot een zware behandeling. Om de 2 weken zou Sybe een chemokuur krijgen, in totaal 18 kuren. Slopend natuurlijk, en ik vroeg me af of zijn lichaampje zo veel vergif wel zou aankunnen. Deden we wel goed aan zo’n zware behandeling met zo’n slechte prognose? Konden we niet beter voor kwaliteit van leven kiezen? Daar bleef ik tijdens zijn behandeling mee worstelen. Maar de tumor groeide hard, dus besloten we toch voor chemo te gaan.

De weken dat Sybe in het ziekenhuis moest blijven, bleef ik dag en nacht bij hem. Ondanks dat hij ziek was, bleef hij vrolijk. Zodra hij zich ook maar een beetje beter voelde, wilde hij spelen. Dat vond ik hoe dan ook heel bijzonder op de kinderafdeling. Al die kinderen waren ziek, maar ze speelden en lachten vaak alsof er niets aan de hand was. Ze sjeesden de gang op en neer terwijl hun ouders erachteraan renden met het infuus en de andere apparatuur. Die veerkracht van kinderen is ongelofelijk.”

Bijzonder contact

“Het grootste deel van de dag was ik bezig met de verzorging van Sybe. Hij was misselijk van de chemo en gaf vaak over. Ook voor mij was het overleven, want je wordt geleefd in zo’n ziekenhuis. Dag en nacht lopen artsen en verpleegkundigen de kamer in en uit, er is weinig ruimte voor privacy. Wel gaf ik Sybe nog steeds borstvoeding. Dat was fijn om te doen, ik voelde me dan heel diep met hem verbonden. In het ziekenhuis sliepen we samen in één bed. Om de heftige periode en stille avonden door te kunnen komen, ging ik schrijven. Nog nooit eerder had ik zo eerlijk en open mijn gevoelens geuit. Mijn schrijfsels deelde ik op social media. Ik schreef over wat ik zag, wat ik meemaakte en wat ik voelde. Over al het medeleven dat me zo goed deed. Over de bijzondere band die ik met Sybe voelde en hoe hij me liet weten dat ik mijn hart moest volgen. Ons contact was zo bijzonder, ook al kon hij nog niet praten.”

Moeilijke beslissing

“Een ziekenhuis is gericht op beter maken, maar Sybe had maar een paar procent overlevingskans. Na de 1e chemokuur leek de tumor bijna weg te zijn, maar de 2e en 3e chemo veranderden niets meer. Daarna kwam de tumor helaas gewoon weer terug. Toen we Sybe zo ziek zagen worden van de chemo, keken Floris en ik daarom ook naar alternatieve vormen van behandeling. We zorgden zelf voor gezonde, biologische voeding die we in het ziekenhuis niet konden krijgen. Ook bezochten we een orthomoleculair therapeut en een natuurgeneeskundig arts, maar daar stond onze oncoloog sceptisch tegenover. Hij raadde het af, terwijl wij alles wilden aangrijpen voor ons zieke kind. In mijn ideale wereld werken de alternatieve en reguliere geneeskunde samen, maar helaas is dat in werkelijkheid niet zo. Na 4 chemokuren stopten we met de behandeling in het ziekenhuis. Dat was een heel moeilijke beslissing, maar we voelden dat Sybe alleen maar slechter werd door de behandeling. De artsen boden nog een levensverlengende chemokuur aan, die we afsloegen. We wilden Sybe de nare bijwerkingen niet aandoen.”

Hartverwarmend

“Op 12 juni bespraken we met het thuisteam van het ziekenhuis en de oncoloog het plan voor de laatste zorg. Dat was het meest emotionele gesprek dat we in het ziekenhuis hebben gehad. Onze huisarts nam de regie op zich, zodat wij niet de hele dag door werden gebeld over allerlei bijzaken, zoals wie wanneer kon komen en wat wel of niet geregeld was. Hij belde en kwam dagelijks bij ons langs om te vragen hoe het ging.

De mensen van het thuisteam van het Emma Kinderziekenhuis kwamen Sybe elke dag zijn medicijnen geven. Toen hij niet meer zelf aan mijn borst kon drinken, kreeg hij gekolfde melk met een sonde. Ook waren de opa’s en oma’s afwisselend bij ons. Ze speelden met Hidde, zorgden voor hem en kookten voor ons. We merkten in die tijd ook hoeveel mensen ons steunden. Ik deelde veel op social media over onze ervaringen, daar kwamen altijd hartverwarmende reacties op. We kregen ook veel kaarten, cadeautjes voor Sybe en bloemen voor ons. Dat was heel mooi, we voelden ons echt gedragen. Sybe sliep veel, maar af en toe had hij een helder moment en dan genoten we echt van hem. Hij sliep bij ons in bed, tussen ons in. Op 28 juni schrok ik ’s morgens om half 7 wakker en zag dat het bijna voorbij was. Ik maakte Floris wakker. Vlak daarop haalde Sybe voor het laatst adem.”

Dankbaar

“Op de dag van zijn begrafenis, 5 juli 2017, scheen de zon precies zo stralend als Sybe zelf altijd was. Prachtig. Sybe kreeg een mooi plekje op een begraafplaats in Amsterdam, een soort natuurpark. Ik las teksten voor die ik speciaal voor zijn afscheid had geschreven.

De eerste weken na zijn overlijden voelde ik vooral het fysieke gemis. Maanden had ik als een eenheid met Sybe geleefd en nu was het alsof er een deel van mij was afgerukt. Na alles wat er was gebeurd, kon ik niet meer terugkeren als beleidsmedewerker in de zorg. Terwijl ik eerder juist heel erg op mijn carrière gericht was. Maar er komt wel weer iets nieuws op mijn pad.

Ondanks het verdriet ben ik ook dankbaar voor die laatste periode samen. Ik weet nu dat het leven draait om liefde, dankbaarheid en overgave. We mogen vertrouwen hebben en de weerstand tegen dat wat er is, loslaten. Als je je kwetsbaarheid toont, kom je zelf ook steeds op een dieper niveau. Ik voer nu prachtige en persoonlijk gesprekken met allerlei mensen. Dat heb ik allemaal van Sybe geleerd. Hij blijft voor altijd deel van ons gezin, ook nu er een zusje op komst is.”

PS De teksten en gedichten die Foekje tijdens de ziekte van Sybe schreef, zijn gebundeld in het boek Lief zonnekind. De vorm van kanker waaraan Sybe leed, uitgezaaide atypische teratoïde rhabdoïde tumor (ATRT), komt heel zelden voor: bij 3 op de 1.000.000 kinderen.

Interview: Joke Heikens Fotografie: Petronellanitta