Fokker die labradoodle heeft 'bedacht': "Ik heb er spijt van"

Wally Conron kweekte in 1989 de eerste labradoodle. De honden zijn sindsdien ontzettend populair. Ze zien er ook zo ontzettend lief uit met hun krullerige vacht.

Toch heeft de Australische fokker spijt van zijn keuze.

De hond is een kruising tussen een labrador en een poedel. Maar Wally had het liever nooit gedaan, bekent hij nu. “Ze zijn bijna allemaal gek in hun hoofd of ze hebben een erfelijk probleem”, legt hij uit. De hond is ooit gekweekt voor een blinde vrouw die geen blindengeleidehond in huis kon nemen omdat haar man allergisch was voor hondenhaar. Daarom was de labradoodle een uitkomst: een andere vacht maar wel dat lieve karakter dat labradors kenmerkt. De eerste geleidehond van de nieuwe kruising was voor de blinde vrouw en heette Sultan.

Paar goede

Maar het nieuwe ras werd gelijk populair en de vraag bleek groot. Dertig jaar later is het een van de meest gewilde rassen ter wereld. En daar is Wally niet blij mee. “Ik heb de doos van Pandora geopend en het monster van Frankenstein losgelaten”, beweert hij. Volgens de fokker zitten er ook leuke exemplaren tussen, maar zijn de meeste labradoodles niet helemaal gezond of goed in hun hoofd. “Ik zie ook wel echt leuke labradoodles, maar ze zijn zeldzaam.”

Bron: HLN. Beeld: iStock