Foppe (8) beklimt Alpe d'Huez voor zijn twee overleden opa's

Aanstaande donderdag staan honderden mensen weer aan de start van de Alpe d’HuZes om de berg te beklimmen om geld op te halen voor de overwinning op kanker. Mannen, vrouwen én de kleine Foppe (8).

Samen met zijn moeder beklimt het jongetje donderdag de Alpe d’Huez. Dat doet hij voor zijn twee opa’s, die allebei zijn overleden aan kanker. Zijn vader en moeder deden vorig jaar al mee, toen dacht Foppe dat hij niet mee kon doen omdat hij twaalf jaar oud zou moeten zijn. Maar toen hij een ander meisje van zijn leeftijd zag fietsen, ontstond het idee om de berg ook zelf te gaan beklimmen.

Sleutelbeen

Het jongetje heeft hard getraind voor de beklimming, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Hij brak zijn sleutelbeen en kon niet zoveel fietsen als hij eigenlijk in gedachten had. Toch denkt hij er klaar voor te zijn. “Volgens pa en ma ga ik het halen”, vertelt hij in een interview met BN De Stem. Een flinke uitdaging, want de klim is 13,8 kilometer lang. Daar zal het jongetje zeker een paar uur over gaan doen.

Bedrag

Foppe en zijn moeder hebben samen ook al een riant bedrag ingezameld: de teller staat inmiddels op 4.250 euro. “Ik geef het geld voor het onderzoek naar kanker en ik hoop dat ze snel iets belangrijks kunnen vinden”, sluit het jongetje af in het interview.

Bron: BN De Stem. Beeld: ANP

