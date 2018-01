Waarom deze foto van een man (83) met zijn kitten de wereld over gaat

De Turkse Ali Mese (83) zag deze week zijn huis in vlammen opgaan. Hij heeft niets meer. Behalve zijn kitten Sarikiz.

Na het blussen maakte iemand een foto van hoe Ali huilend zijn kitten tegen zich aan klampt. En dat beeld breekt harten.

Explosie

Toen Ali zijn nat geworden houtfornuis aan probeerde te steken, zou hij per ongeluk benzine gemorst hebben. Het gevolg was dus dramatisch: er ontstond een explosie en immense brand. Buren zagen de vlammen en belden direct de hulpdiensten. Maar dat mocht niet baten: het huis was al volledig afgebrand. Gelukkig bracht de brandweer de bejaarde man, zijn vrouw en aanwezige zoons wel op tijd in veiligheid. Op wat lichte brandwonden na maken zij het goed.

Verdriet

Ook kitten Sarikiz, wat in het Turks ‘blond meisje’ betekent, overleefde de brand. Naast een kitten had Ali nog 14 kippen in de kelder, die tragisch genoeg zijn omgekomen in de vlammen. En verder zijn dus alle bezittingen van de man verloren gegaan. Die pijn, dat verdriet, is gewoon te vóelen vanaf deze foto van Ali met zijn katje.

Heartbreaking moment: Ali Mese, 83, carries a cat saved from a fire by firefighters during snowfall, 😒😒 pic.twitter.com/lr5xC1Vv65 — irfan khan (@wardag21) 19 januari 2018

Nieuw huis

De hele wereld leeft mee met Ali. Gelukkig vangt de Turkse gemeente van Bolu de arme man én zijn huisdiertje met alle liefde op: hij krijgt onderdak, eten en drinken én er wordt een nieuw huis op zijn oude adres gebouwd, waar hij uiteindelijk weer in kan trekken.

Update: reports 83-year-old Ali Mese & his cat will be given housing & assistance after a devastating house fire. pic.twitter.com/vbbcRnQSSG — Rita Panahi (@RitaPanahi) 21 januari 2018

83-year-old Ali Meşe and his beloved kitten, who captured the sympathy of millions, get new home after fire burnt down their house in western Turkeyhttps://t.co/Zhj423KkJ3 — DAILY SABAH (@DailySabah) 19 januari 2018

