Op déze foto vindt Andre Hazes dat zijn zoontje op hem lijkt

André Hazes is trotse vader van zijn gelijknamige zoontje. Het kereltje is inmiddels alweer 2 jaar en groeit als kool. Op Instagram deelt de zanger donderdag een kiekje, waarop hij vindt dat zijn zoontje erg op hem lijkt. Lief, toch?

Het jochie werd geboren op 25 oktober 2016. Zijn volledige naam? Andreas Martinus Hazes. Maar net als zijn vader is de roepnaam van het kereltje simpelweg André.

Trotse vader

André Hazes is apetrots op zijn zoontje. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Want de 25-jarige zanger verblijdt zijn volgers op Instagram geregeld met een fotootje van de kleine André. Naast alle foto’s van optredens en muziek, prijken er allerlei lieve kinderfoto’s in de fotogalerij van de bekende Nederlander.

Mini me

Donderdag plaatst André Hazes wederom een foto van zijn zoontje. Op het kiekje kijkt het jochie stoer de camera in. André schrijft bij de foto dat hij zijn zoontje mist. Met de hashtag #minime laat hij weten dat hij vindt dat zijn zoontje op deze foto écht op hem lijkt.

Reacties

En daar zijn z’n volgers het helemaal mee eens, blijkt uit de reacties. “Heerlijk mannetje! Dat kettinkje aan zijn broek maakt hem echt helemaal een kleine versie van jou”, reageert een fan. Wat vind jij?

View this post on Instagram A post shared by Andre Hazes (@andrehazes) on Oct 31, 2019 at 3:30am PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP