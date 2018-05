Bewijst deze foto dat dit personage terugkeert in GTST?

Ferri Somogyi, die al jaren Rik de Jong speelt in de populaire soap GTST, verwarde gisteravond een hoop fans door een leuk kiekje op Instagram te posten.

“Zo fijn je weer te zien Joke Bruijs! Tot gauw!”, schrijft de acteur bij een foto met, inderdaad, actrice Joke Bruijs.

Joke dook tussen 2009 en 2011 af en toe op in soapdorp Meerdijk als Maria de Jong, de moeder van Rik en zijn broer Danny, destijds gespeeld door Jan Kooijman.

En nu is de verwarring dus groot: keert Joke terug in de soap? We weten het antwoord niet, maar we houden het zeker in de gaten. Of lezen wij teveel achter de woorden “tot gauw”?

Ferry Somogyi vroeg op deze bijzondere plek zijn vriendin ten huwelijk:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: GTST.