Hartverwarmend: foto van dochter met vader én stiefvader vliegt het internet over

In samengestelde gezinnen gaat het niet altijd van een leien dakje, met twee gezinnen waar de kinderen moeten leven en een hoop geregel. Twee Amerikaanse vaders laten zien dat het ook anders kan en delen als vader én stiefvader van dochter Willow (5) een serie hartverwarmende foto’s.

Nieuwe liefde

Meer dan vier jaar geleden scheidde David Mengon (31) van zijn vrouw Sarah, met wie hij dochter Willow kreeg. En zo’n scheiding – en dan met name de nieuwe relaties die daarop volgen – brengt soms een hoop ‘ongemakkelijke’ situaties met zich mee. Want er komt natuurlijk een moment dat je de nieuwe geliefde van je ex gaat ontmoeten.

‘We zijn geen stel’

“Voor onze dochter Willow”, begint ‘bonusvader’ Dylan zijn bericht. “Je zult misschien nooit weten hoe jouw liefde ons allemaal heeft veranderd. Links op de foto sta ik, in het midden staat onze prinses en rechts staat papa David. Nee, wij zijn geen stel. Maar we delen wel een dochter. We zijn een uniek gezin, waarin de liefde voor de kinderen voorop staat. En ik heb er niet alleen een leuke dochter bij gekregen, ook een broer en beste vriend.”

Vriendschap

“Het was echt een uitdaging in het begin”, vertelt David. “Het deed pijn om mijn dochter met een andere man te zien. Maar toen ik Dylan, de nieuwe vriend van Sarah, beter leerde kennen, begon ik heel veel respect voor hem te krijgen.” Wat eerst een vreselijke situatie leek, bleek het begin van een mooie vriendschap – gebaseerd op de gedeelde liefde voor Willow.

En kijk nou toch: het gezicht van Willow, dat spreekt toch boekdelen? Wat zal ze gelukkig zijn met twee van zulke vrolijke vaders!

