Fans schrikken van déze foto van een gehavende John Travolta

John Travolta ziet er gruwelijk uit op een foto die deze week op Instagram werd geplaatst. We zien een flink gehavende Grease-ster.

Hij is namelijk te zien met een heftig bloedend oog. Fans schrokken zich súf.

Film

Gelukkig waren de verwondingen nep en is dit het resultaat van het werk van een goede make-upartiest. John speelt namelijk de hoofdrol in de nieuwe film Moose. In deze film speelt hij een stalker die zijn favoriete actieheld continu achtervolgt en lastigvalt, en daar zo te zien voor zal boeten.

Hartstikke naar z’n zin

Ook al zie je het niet gelijk op de foto, John heeft wel hartstikke naar zijn zin op de set. Hij zit al meer dan veertig jaar in de acteerwereld, maar toch noemt hij dit één van zijn beste ervaringen ooit. “Dit was zonder twijfel de leukste set waar ik ooit heb gewerkt.” Wanneer Moose in de bioscoop te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Moose and Durst on set Een bericht gedeeld door Moose Movie (@moosemovie) op 9 Mrt 2018 om 1:48 (PST)

Bron: HLN.be. Beeld: Brunopress