Foto gaat het internet over vanwege een bijzonder creatieve oplossing

Twitter lag in een deuk toen het nichtje van de aanstaande bruid een onthullende foto online zette. De pasverloofde vrouw vond haar nagels niet verzorgd genoeg voor een verlovingsringsfoto, dus schakelde ze de hulp van haar nichtje in.

“De vriend van mijn nicht vroeg haar ten huwelijk, maar ze had haar nagels niet gelakt”, tweette een zekere Jenna uit Melbourne samen met twee foto’s. Ze besloot daarom maar om in te vallen en háár hand inclusief de ring the showen. Zelfs toen ze haarzelf daarvoor in bochten moest wringen om buiten beeld te blijven.

Briljant

De oplossing die op de foto te zien is, is briljant. Op het eerste beeld lijkt het een normale foto te zijn. Een pasverloofde stel, kussend, terwijl de vrouw trots haar ring toont. De tweede foto laat zien hoe het er éigenlijk aan toeging. De hand waar de verlovingsring aan pronkt, blijkt die van haar nicht Jenna te zijn.

De foto’s gingen al snel het internet over. Jenna’s tweet werd al meer dan 157.000 keer gedeeld. De opmerkingen blijven uiteraard ook niet uit. “Ik kan niet geloven dat hij haar vriendinnen niet heeft gewaarschuwd!”, reageert iemand. Een andere vrouw vertelt dat ze ervoor zorgt dat haar handen er al-tijd netjes uitzien, mocht haar vriend haar ten huwelijk vragen.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) 3 november 2018

Bron: flair.be. Beeld: iStock