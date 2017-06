Déze foto van een jonge en feestende Máxima ken je vast nog niet

Tegenwoordig zie je koningin Máxima niet gauw meer al feestend op de foto staan. Maar ook zíj is uiteraard jong geweest.

En dus zijn er nog hier en daar wat kiekjes van vroeger te vinden.

Pils

Op deze gezellige foto staat een jonge Máxima al lachend in de armen van haar toen nieuwe vriend, Willem-Alexander. Hoe lang het precies geleden is? In april 1999 ontmoette zij kroonprins Willem-Alexander in de Spaanse stad Sevilla. De kans is groot dat deze foto daar is gemaakt. En dat zij samen een feestje kunnen bouwen, is niet zo verrassend, gezien Willem-Alexander vroeger bekend stond als ‘prins pils’.

Vroeger

De vonk sloeg toen al gauw over tussen de twee. Met hem bracht Máxima in augustus dat jaar een vijfdaagse vakantie door in Bariloche. Daar stelde zij hem voor aan haar ouders en vanaf toen ging het balletje ook in Nederland rollen. Zou zij onze nieuwe koningin worden? In de Nederlandse pers verschenen daarna de eerste speculaties over een liefdesrelatie – en die bleken juist te zijn. Koningin Beatrix maakte op 30 maart 2001 de verloving bekend in een rechtstreekse televisie-uitzending.

