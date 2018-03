Vrouw deelt heftige foto van het moment waarop ze via een keizersnede zélf haar kind haalt

Een bevalling is een meer dan bijzonder moment voor alle moeders in de wereld. Dat ogenblik dat je kleintje ter wereld komt is verbazingwekkend.

Het is speciaal en iets wat je nooit vergeet. Maar de Amerikaanse Emily Dial pakte het helemaal uitzonderlijk aan. Ze is zelf kraamverzorgster en wilde daarom, gezien haar ervaring, ook een actieve rol spelen bij haar eigen bevalling.

Wat een gevoel

Want zij beviel via een keizersnee van een meisje en ze haalde zélf haar dochter uit haar buik. Emily: “Het was een fantastisch gevoel om mijn handen naar mijn buik te brengen, haar hoofdje aan te raken en dan de rest van haar lichaampje te voelen komen. Het voelde wel een beetje vreemd, omdat de rest van mijn lichaam verdoofd was”.

Bij de bevalling was een fotograaf aanwezig die het moment vastlegde op camera. De blije moeder deelt nu trots haar heftige foto’s met het internet en ook de fotograaf verspreidt de beelden op social media. Fotograaf en vriendin Sarah: “Een keizersnede hield haar niet tegen om ook de kraamverzorgster te zijn tijdens haar eigen bevalling. Zeker het bijzonderste wat ik ooit heb gezien tijdens mijn werk”.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock