Déze foto kreeg in 2017 de meeste likes op Instagram

2017 duurt nog maar een paar weken en de eerste lijstjes van dit jaar duiken dan ook alweer op. Benieuwd welke foto het populairst was dit jaar? Die had iets met baby’s te maken.

Instagram maakte deze week bekend dat de foto waarmee Beyoncé haar zwangerschap bekend maakte, de foto met de meeste likes van dit jaar is. Die titel krijg je niet zomaar, de foto kreeg namelijk ruim 11 miljoen likes.

Cristiano Ronaldo

Op de 2e plek staat ook een babyfoto, maar dan van voetballer Cristiano Ronaldo. Hij plaatste een foto van zijn jongste kindje op Instagram en dat plaatje kreeg ook 11 miljoen likes, maar net iets minder dan het kiekje van Beyoncé. Wel plaatste hij het plaatje nog geen maand geleden, dus wie weet kan hij nog net winnen voor 31 december.

Hashtag

Het sociale netwerk maakte ook bekend welke hashtag het meeste gebruikt werd dit jaar. Dit was: #love gevolgd door #fashion en #photooftheday. De stad waar de meeste foto’s van werden geplaatst is New York met op de 2e plek Moskou en de 3e plek Londen. Nederland is niet terug te vinden in de top 10.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 1 Feb 2017 om 10:39 PST

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 12 Nov 2017 om 12:19 PST

Bron: Show.nl. Beeld: iStock.