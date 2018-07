Wijst déze foto op een nieuwe liefde voor voetbalster Lieke Martens?

Voetbalster Lieke Martens is sinds de Nederlandse voetbalvrouwen Europees kampioen werden een BN’er geworden. Haar leven wordt dus op de voet gevolgd en een eventuele nieuwe relatie is dan ook zo ontdekt.

In maart dit jaar maakte Lieke Martens bekend dat ze na een relatie van zeven jaar weer vrijgezel is. Dat lijkt niet heel lang te hebben geduurd, want een oplettende kijker spotte gisteren een verdachte foto van de voetbalster op Instagram.

Balkon

Lieke Martens en Benjamin van Leer, de tweede keeper van Ajax, lijken het namelijk wel heel gezellig te hebben. Beiden plaatsten ze gisteren een foto vanaf een balkon en die balkons lijken verdacht veel op elkaar. Tel daarbij op dat op de foto van de keeper ook vrouwenbenen te zien zijn én dat zij laatst bij een wedstrijd stond te kijken en er lijkt bijna geen twijfel meer over mogelijk te zijn.

Een bericht gedeeld door Benjamin van Leer (@bvanleer1992) op 24 Mei 2018 om 8:43 (PDT)

Trainingskamp⚽️🇩🇪 Een bericht gedeeld door Benjamin van Leer (@bvanleer1992) op 27 Jun 2018 om 4:48 (PDT)

Bron: Sportnieuws.nl. Beeld: ANP.