Sportieve vrouw deelt goudeerlijke foto van cellulitis

Suzanne Brummel loopt met gemak halve marathons op een doorsnee zondag. Toch is ze eventjes geschrokken van haar lichaam.

Ze wilde speciale foto’s van zichzelf laten maken tijdens het rennen. Ze vroeg een vriend of hij wat plaatjes wilde schieten.

Zo is het echt

‘Cellulitus all over my legs. En niet op één foto, nee er zaten een paar plaatjes bij waar ik erg ongelukkig van werd’, zo schrijft ze in haar blog. ‘Voor mij was het de eerste keer dat ik zoiets bij mezelf zag. En mag ik eerlijk zijn? Dat deed pijn. Ik voelde me in één klap onwijs onzeker.’ Ze wilde de foto eigenlijk niet op social media delen. Toch besloot ze het te doen.

Aan de top

Want ze wil eerlijk zijn naar haar volgers. Hoe gezond je ook eet, hoe veel je ook sport: ieder lichaam is anders en reageert er anders op. Suzanne leeft hartstikke gezond, maar heeft in sommige houdingen en bij bepaald licht toch cellulitis. Maar ze is ontzettend trots op zichzelf: ‘Dit is het lichaam waarmee ik in de Nederlandse top zwom. Het lichaam waarmee ik met twee vingers in mijn neus een halve marathon ren op een random zondag, het lichaam dat mij in staat stelt 7 dagen per week te knallen en (bijna) nooit ziek, zwak of misselijk is.’

Klik een foto verder voor het eerlijke plaatje:

Ook zo zin om van die bank af te komen, nu?

Check hier de leukste sport-items van het moment:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Instagram