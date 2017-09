Foto van pasgeboren baby gaat het internet over en dit is de reden waarom

We zien regelmatig foto’s van pasgeboren baby’s voorbij komen op social media, maar nu gaat een foto het internet over die beter een paar minuutjes later gemaakt had kunnen worden.

Op het eerste gezicht is het een normale foto van een pasgeboren baby, maar als je nog een keer goed naar de achtergrond kijkt, snap je meteen waarom deze foto het internet over ging. Dat had niets met de baby of de verpleegkundige te maken, maar de moeder ligt er wel heel eh, open en bloot bij. Oeps…



Bron: Grazia.nl. Beeld: Facebook.