Hoe deze foto het leven van een klein jongetje redde

Op het eerste gezicht zie je op de foto alleen een jongetje met een lieve glimlach en grote glanzende ogen. De moeder van Aayaan Rao had echter meteen al een voorgevoel dat er iets niet klopte.

Op de foto is een wit vlekje te zien in het oog van Aayaan. Zijn moeder had het vlekje al gezien toen hij nog maar een jaar oud was en nam hem mee naar de huisarts. Die claimde dat er niets aan de hand was en het slechts een ‘schoonheidsvlekje’ was. “Hij was zo zelfverzekerd. Ik dacht dat ik het me verbeeldde, maar ik voelde later dat er echt iets mis moest zijn”, zegt de vrouw.

Tumor

Pas toen de familie op vakantie ging naar India in 2013 kwam er meer duidelijkheid. “We namen hem mee naar de oogspecialist daar, die meteen zei dat er iets mis was. Hij stuurde ons naar een groter ziekenhuis met betere meetinstrumenten, waar ze de oorzaak sneller konden detecteren.” Daar kwam de heftige diagnose: Aayaan had een kwaadaardige tumor op zijn netvlies.

Gevaarlijk

De plaats van het kwaadaardige gezwel was heel gevaarlijk voor Aayaan. De tumor bevond zich namelijk bij zijn rechteroogbol vlakbij zijn optische zenuw, die een connectie heeft met de hersenen. Als ze niet zouden ingrijpen, had het fataal kunnen aflopen.

Zware operatie

In het ziekenhuis in Bangalore moest Aayaans oog helemaal worden verwijderd. Een zware operatie, maar als de tumor was blijven zitten, had het jongetje niet lang meer te leven gehad.

Waarschuwing

Nu hij eindelijk weer de draad van zijn leven kan oppakken, willen zijn ouders graag Aayaans verhaal delen als waarschuwing voor retinoblastoom. “Het was puur geluk dat we de witte reflectie in zijn ogen op de beelden serieus namen. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

Bron: Nieuwsblad.be.