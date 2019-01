Verklapt déze 'onschuldige' foto dat Robèrt van Beckhoven de Mol is?

Vanavond is de tweede aflevering van Wie is de Mol? 2019 te zien. Sommige fans lijken nu al te weten wie de saboteur in het verhaal is.

En dat zou niemand minder dan bakker Robèrt van Beckhoven zijn, jurylid van Heel Holland Bakt.

Advertentie

Tenminste, dat denken velen na het zien van een beeld van een berg, dat in de preview van het programma ook al te zien was. Op de berg staat ‘G1′ of ’61’ geschreven in grote witte letters. Dat zou kunnen duiden op het geboortejaar van onze patissier.

Zou het?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Wie is de mol hints. Beeld: ANP