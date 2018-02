'Selfie' Willem-Alexander en Máxima zorgt voor grappen op social media

Als iemand zich tijdens de Olympische Spelen van zijn beste kant laat zien, dan is het koning Willem-Alexander wel. Juichen voor Sven, knuffelen met Ireen én een selfie met Máxima op de tribune. Het zijn nu al zijn Spelen.

Dit weekend zaten Willem-Alexander en Máxima samen op de tribune om de Nederlandse vrouwen aan te moedigen op de 3000 meter. Ze leefden erg mee met de sporters, maar hadden ondertussen ook nog wel even tijd voor een gezellige selfie. Of zouden ze even contact hebben gehad met de prinsesjes?

Ondertitel

De foto van het koningspaar met de telefoon van de koning was duidelijk een makkelijk uitgangspunt voor grappen. Zo schreven mensen als ondertitel op social media: “Even snapchatten met de Drie A-tjes”, “Holland Heineken House gisteravond, zie je niks meer van, toch schat?”, “Kijk….thuis hebben ze borrelmiddag”, “Kijk Max er zitten hier drie Mac’s zelfs eentje hier om de hoek”, “Kijk mam, Max en ik in kek oranje jas”. Of een van deze opties dichtbij de waarheid zit, komen we nooit te weten…

Beeld: ANP.