Niemand kan ontdekken welke stenen op deze foto handgeschilderd zijn - zie jij het?

Je hebt al eeuwenlang geweldige schilders, maar tegenwoordig heb je ook bodypaint-artiesten die fantastisch werk maken.

Een foto van de Italiaanse bodypaint-artiest Johannes Stoetter gaat het internet over. Niet omdat het zo mooi is, wat het ook is, maar vooral omdat je niet kunt zien wat nou echte stenen zijn en wat nou een lichaam met bodypaint is. Zie jij het wel?

Het is echt heel moeilijk om het lichaam op de foto te zien, maar met deze hint moet het lukken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Facebook.